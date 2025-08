Homem é preso com mais de 2 kg de drogas na região da rodoviária

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (06), um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas após ser abordado por equipes da Força Tática na região da rodoviária.

A abordagem ocorreu no cruzamento da Avenida Trabalhador São-carlense com a Rua São Joaquim. Os policiais, durante patrulhamento, avistaram um veículo Land Rover já conhecido das equipes de segurança por supostamente ser utilizado no abastecimento de pontos de venda de entorpecentes, especialmente no bairro Jardim Hikare.

Ao descer do veículo, o suspeito prontamente admitiu que havia perdido e que havia drogas no interior do carro. Durante a revista, os policiais encontraram uma bolsa vermelha contendo grande quantidade de entorpecentes.

Foram apreendidos:

1.291 pedras de crack já embaladas para venda

Um tijolo de crack com 1,026 kg

Um tijolo de maconha com 1,044 kg

Total de crack: 1,335 kg

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O veículo foi guinchado ao pátio municipal e o preso encaminhado ao Centro de Triagem local.

