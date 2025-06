Homem é preso após tentar furtar peças de picanha em supermercado de São Carlos

Picanha - Crédito: divulgação

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (31) após tentar furtar duas peças de picanha do Supermercado Savegnago, localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, Jardim Brasil, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acusado escondeu as carnes – avaliadas em R$ 298,75 – dentro das calças e tentou sair da loja sem pagar. A ação foi percebida pelo setor de segurança do estabelecimento, que passou a monitorar os movimentos do suspeito pelas câmeras internas.

O segurança da loja foi até o subsolo do supermercado, onde abordou o suspeito e solicitou que ele retornasse para pagar pelos produtos. O homem tentou fugir pulando uma mureta, mas caiu, sendo detido em seguida. Durante a abordagem, o acusado ainda reagiu com chutes, causando lesões leves no segurança.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito ao Plantão Policial da Delegacia Seccional de São Carlos. Em seu depoimento, ele afirmou que pegou as carnes porque estava com vontade de comer, mas não tinha dinheiro. Ele também declarou ser dependente químico, mas negou que o vício tenha motivado o furto.

O delegado responsável entendeu que houve tentativa de furto qualificado, com base no artigo 155 do Código Penal,e determinou a prisão em flagrante. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.500, mas como o valor não foi pago, o individuo foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

