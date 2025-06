Homem é preso após tentar furtar latas de leite em pó de farmácia em São Carlos

Compartilhar no facebook

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25) após tentar furtar duas latas de leite em pó de uma farmácia localizada no Jardim Centenário, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo entrou no estabelecimento e pegou as latas, avaliadas em R$ 55,32 cada, tentando deixar o local correndo. Ele foi perseguido e detido por funcionários e populares até a chegada da Polícia Militar.

Questionado pelos policiais, o homem admitiu o furto e disse que levaria as latas para alimentar a enteada. Já na delegacia, relatou ter sido agredido por uma das pessoas que o detiveram antes da chegada da equipe policial.

A autoridade de plantão ratificou a prisão e não fixou fiança para o indiciado, que foi encaminhado ao centro de triagem de São Carlos para responder por tentativa de furto, previsto no Código Penal.

