Homem é preso após tentar beijar adolescente de 12 anos na Vila Prado

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após importunar sexualmente uma adolescente de 12, na manhã desta quinta-feira (28), no bairro da Vila Prado, em São Carlos.

A vítima estava bastante abalada e em lagrímas contou que o autor, teria segurado seu braço e pedido um beijo de forma constrangedora. Ela conseguiu correr até um comércio próximo, para pedir ajuda.

Populares que presenciaram a cena, contiveram o rapaz até a chegada da PM e durante os policiais militares constataram que ele apresentava fala desconexas, além de comportamento alterado. Na sequência, ele foi levado para DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

A delegada Beatriz Mendes Pereira Lopes, tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual. Em seguida, o homem teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhado para o Centro de Triagem de São Carlos.

