Homem é preso após tentar assaltar mulher em ponto de ônibus

Réplica apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa de roubo mobilizou a Polícia Militar no bairro Santa Felícia, na tarde desta quarta-feira (4). Uma jovem de 27 anos foi abordada por um homem armado enquanto aguardava o ônibus na Rua Cid Silva César, ao lado da pista de skate.

Segundo informações da vítima, o suspeito, um homem de 45 anos com diversas passagens criminais, se aproximou e a agarrou, exigindo que entregasse todos os seus pertences. Durante a abordagem, ele mostrou uma arma presa à cintura. No entanto, com a chegada do ônibus, a jovem conseguiu se desvencilhar, empurrou o suspeito e entrou rapidamente no coletivo, seguindo para sua residência.

Ao chegar em casa, a vítima relatou o ocorrido ao namorado. Juntos, eles retornaram ao local do crime e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem, os policiais foram informados pelas testemunhas sobre as características e a localização do suspeito, que ainda se encontrava na pista de skate próxima ao ponto de ônibus.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o indivíduo uma réplica de arma de fogo escondida na cintura. Ele foi detido no local e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência está sendo registrada como flagrante de tentativa de roubo.

