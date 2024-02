Homem é preso após roubo em farmácia no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 27 anos foi preso nesta noite de sábado (24), após cometer um roubo em uma farmácia localizada na Avenida São Carlos, no Centro.

De acordo com as funcionárias do estabelecimento, o autor do roubo entrou no local e pediu para usar o banheiro, mas elas não permitiram e ele foi embora.

Mais tarde o ladrão voltou, quando estava apenas uma das atendentes, entrou, pegou cinco frascos de desodorante, disse que iria levá-los e que estava armado, indo embora em seguida.

A vítima acionou a polícia, que realizou buscas pela região e localizou o autor do furto na esquina das ruas Sete de Setembro e Dona Alexandrina, carregando um saco cheio de reciclagem e no meio, estavam os frascos de desodorante furtados.

O acusado alegou que cometeu o roubo para pagar uma dívida de drogas, no valor de R$ 100,00, e foi detido, conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante de roubo e recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também