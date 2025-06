Homem é preso após roubar celular para ajudar a filha

Viatura giroflex -

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (12), em São Carlos, após roubar o celular de um adolescente de 17 anos utilizando uma faca. O crime ocorreu por volta das 19h40, nas proximidades do cruzamento das ruas Monsenhor Romeu Tortorelli e Antônio Trofino, no bairro Vila Vista Alegre.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima saía de uma academia quando foi abordada pelo suspeito, que usava blusa com capuz e touca azul. Ele perguntou as horas e, em seguida, sacou uma faca, anunciou o assalto e ordenou que o jovem entregasse o celular, ameaçando com a frase “faca ou bala”.

O adolescente entregou o aparelho e o suspeito fugiu. Com ajuda do pai, a vítima rastreou o celular e acionou a Polícia Militar, que localizou o aparelho escondido atrás de um banco de madeira em um terreno nas proximidades. No local, os policiais encontraram quatro pessoas e a vítima reconheceu prontamente o autor do crime, identificado pelas iniciais J.A.A.

O suspeito confessou o roubo, mas negou estar com a faca no momento da abordagem. Em seu depoimento, disse que passa por dificuldades emocionais e financeiras, e que pretendia vender o celular para ajudar a filha, que enfrenta problemas de saúde.

Após a prisão, J.A.A. foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos e deve passar por audiência de custódia.

