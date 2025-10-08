(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Segurança

Homem é preso após praticar furto em residência no centro de São Carlos

08 Out 2025 - 08h35Por Da redação
Na madrugada desta quarta-feira (8), um homem de 36 anos foi preso em flagrante após tentar furtar uma residência localizada na Rua Episcopal, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam o bairro Lagoa Serena, área onde têm ocorrido diversos furtos em residências, quando avistaram o suspeito dentro do jardim frontal de uma casa. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele uma bolsa contendo fios de cobre, um saco com mais fios, uma marreta, um alicate e quatro facas serrilhadas.

Questionado, o homem confessou que havia escalado o portão metálico do imóvel, subido até o forro e retirado toda a fiação de cobre, com a intenção de revendê-la. A casa estava desabitada, pois passava por reformas.

A vítima foi avisada por uma vizinha sobre a movimentação e compareceu ao local, onde constatou o furto dos fios, avaliados em aproximadamente R$ 500.

Ainda segundo o registro policial, o suspeito possui antecedentes criminais e já havia sido preso em flagrante por furto qualificado em 2023, configurando reincidência. Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Os objetos utilizados no crime foram apreendidos e o local passou por perícia para verificação de escalada e rompimento de obstáculo.

