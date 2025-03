Homem Ã© preso apÃ³s PM encontrar arma em berÃ§o no Cidade Aracy

Na madrugada desta segunda-feira (24), por volta das 00h30, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Lotomullo, no bairro Cidade Aracy. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela vítima de que seu irmão, a havia agredido e que ele possuía uma arma de fogo em sua residência.

Diante da denúncia, a equipe policial, com apoio de outras guarnições, realizou buscas no interior da casa. Durante a averiguação, foi encontrado um revólver calibre .38, da marca Taurus, com numeração intacta, juntamente com oito cartuchos de munição calibre .38, sendo três deles deflagrados e cinco intactos. A arma e as munições estavam acondicionadas dentro de um berço pertencente a uma criança que reside no local.

Diante dos fatos, o autor, a vítima, a arma e as munições foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial de plantão foi cientificada do caso e elaborou o boletim de ocorrência com base no artigo 12 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), por posse irregular de arma de fogo. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.500,00 para o indiciado.

Leia Também