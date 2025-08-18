(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Maria da Penha

Homem é preso após invadir casa e agredir a ex no Jardim Bandeirantes

18 Ago 2025 - 09h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: PixabayViolência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (15), no Jardim Bandeirantes, em São Carlos, após invadir a residência de sua ex-companheira e ameaçá-la. De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo, que já possuía medidas protetivas contra ele, pulou o muro da casa e quebrou a janela da cozinha.

A vítima, de 30 anos, relatou que estava dentro da residência quando ouviu o barulho e se deparou com o ex-companheiro. O homem, que estava visivelmente alterado, a agrediu fisicamente, jogou objetos e destruiu um celular, proferindo ameaças. A mulher conseguiu se refugiar e pedir ajuda.

Segundo o relato, o agressor fugiu do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar. Ele confessou a invasão e as agressões, afirmando que invadiu a casa para reatar o relacionamento. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado por crimes de ameaça, dano qualificado e violência doméstica.

Leia Também

Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol
Segurança12h52 - 18 Ago 2025

Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol

Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa
Segurança09h59 - 18 Ago 2025

Beneficiado pela "saidinha", detento é preso na Santa Casa

Motorista é preso por embriaguez ao volante na SP-215
Segurança09h50 - 18 Ago 2025

Motorista é preso por embriaguez ao volante na SP-215

Homem é encontrado morto pelo irmão em residência na Vila Prado
Triste 09h45 - 18 Ago 2025

Homem é encontrado morto pelo irmão em residência na Vila Prado

Adolescente agride homem com pedra após desentendimento em São Carlos
Segurança09h40 - 18 Ago 2025

Adolescente agride homem com pedra após desentendimento em São Carlos

Últimas Notícias