Homem é preso após invadir casa e agredir a ex no Jardim Bandeirantes

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (15), no Jardim Bandeirantes, em São Carlos, após invadir a residência de sua ex-companheira e ameaçá-la. De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo, que já possuía medidas protetivas contra ele, pulou o muro da casa e quebrou a janela da cozinha.
A vítima, de 30 anos, relatou que estava dentro da residência quando ouviu o barulho e se deparou com o ex-companheiro. O homem, que estava visivelmente alterado, a agrediu fisicamente, jogou objetos e destruiu um celular, proferindo ameaças. A mulher conseguiu se refugiar e pedir ajuda.
Segundo o relato, o agressor fugiu do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar. Ele confessou a invasão e as agressões, afirmando que invadiu a casa para reatar o relacionamento. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado por crimes de ameaça, dano qualificado e violência doméstica.