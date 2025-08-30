(16) 99963-6036
Homem é preso após furtar R$ 10 mil em torneiras no Centro

30 Ago 2025 - 06h38Por Da redação
Na madrugada deste sábado (30), a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de um homem acusado de furto na região central de São Carlos.

A equipe foi acionada via Copom por volta de 00h50 para atender a ocorrência em andamento na Rua General Osório. Um vigilante já acompanhava o suspeito, que havia sido detido nas proximidades da Praça Santa Cruz, em posse de várias torneiras.

Com apoio de outras viaturas, os policiais abordaram o indivíduo e deram voz de prisão. Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O acusado permaneceu à disposição da Justiça.

