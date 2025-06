Homem é preso após furtar queijo de mercado no Jardim Jockey Club em São Carlos

Queijo Furtado foi recuperado - Crédito: Lourival Izaque

A Polícia Militar prendeu um homem na tarde desta sexta-feira (27) após o furto de aproximadamente 1,7 kg de queijo muçarela fatiado em um mercado localizado no Jardim Jockey Club, em São Carlos.

De acordo com as informações, o suspeito — já conhecido na região por residir nas proximidades do estabelecimento foi até a padaria do mercado e solicitou cerca de 1,715 kg de queijo. Em seguida, deixou o local de maneira suspeita.

O segurança do comércio, sem certeza se o produto havia sido levado ou deixado em outro setor, verificou as imagens das câmeras de segurança. As gravações confirmaram que o homem havia escondido as bandejas de queijo sob as roupas antes de sair.

A equipe da ROCAM da Polícia Militar foi acionada e, junto com o segurança, foi até a residência do suspeito. Ele foi localizado e, ao ser questionado, confessou o furto, afirmando que havia deixado os produtos em uma "biqueira".

Os policiais seguiram até o endereço indicado e encontraram as bandejas de queijo escondidas em uma pequena estrutura.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

