Homem é preso após furtar motocicleta em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Moto recuperada pela PM - Crédito: Maycon Maximino

No final da manhã desta quinta-feira, 17, por volta das 11h, um homem de 40 anos foi preso em flagrante por furto de motocicleta no bairro Jardim Beatriz, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) realizava patrulhamento pela região quando foi acionada por um homem que alegou ter acabado de ter sua moto furtada. A vítima contou que havia estacionado o veículo na Rua Capitão Manoel Alves Carneiro, deixando a chave na ignição e o capacete sobre o banco, enquanto entrou rapidamente em um comércio local. Poucos instantes depois, ouviu a moto sendo ligada e viu um indivíduo fugindo com o veículo, já utilizando o capacete.

Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas pelas imediações e localizaram o suspeito na Rua Coronel Leopoldo Prado, próximo ao cemitério Santo Antonio, já em deslocamento sentido bairro Gonzaga. O homem foi abordado e, durante a abordagem, confessou ter furtado a motocicleta.

Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada como flagrante de furto.

Leia Também