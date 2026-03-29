Homem é preso após furtar fiação de semáforo em São Carlos

Homem Ã© preso apÃ³s furtar fiaÃ§Ã£o de semÃ¡foro em SÃ£o Carlos -

Um homem foi preso na noite deste sábado (28) após furtar parte da fiação de um semáforo no bairro Parque Sabará, em São Carlos.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada por volta das 23h32 para averiguar o furto na Rua Lourenço Inocentini. No local, os agentes constataram que parte da fiação do equipamento público havia sido levada. Com base em informações do Centro de Controle Operacional (CCO), que indicavam um indivíduo em atitude suspeita caminhando com uma mochila pela Rua da Imprensa, a equipe realizou patrulhamento e conseguiu localizar o suspeito.

Durante a abordagem, os guardas encontraram na mochila dois pedaços de fio, com aproximadamente um metro cada, com características semelhantes às do material furtado. Questionado, o homem confessou o crime e afirmou que havia retirado os fios do semáforo. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. O suspeito foi encaminhado ao centro de triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

