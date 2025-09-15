(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Segurança

Homem é preso após furtar farmácia e perfumaria no Jardim Paulistano em São Carlos

15 Set 2025 - 16h57Por Da redação
Viatura - Crédito: Maycon maximino

Na tarde desta segunda-feira (15), um homem de 22 anos foi detido após furtar uma farmácia e uma perfumaria na Rua Iwagiro Toyama, no bairro Jardim Paulistano, em São Carlos.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo furtou dois frascos de sabonete líquido e duas pastas de dente de uma farmácia, além de um kit de perfumes de uma perfumaria próxima. A equipe foi acionada via COPOM e se dirigiu aos locais para colher informações sobre o autor.

Já conhecido nos meios policiais, o suspeito foi localizado durante patrulhamento no Jardim Hikare, na Rua Juliano Parolo, esquina com a Rua Luigi Mazziero, em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas.

Nada ilícito foi encontrado com ele no momento da abordagem, mas ao ser questionado, confessou os furtos e afirmou ter vendido os produtos para comprar entorpecentes.

Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu à disposição da Justiça.

Últimas Notícias