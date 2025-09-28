Homem é preso após furtar celular no Cruzeiro do Sul

Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (28), em São Carlos, após furtar o celular de uma mulher de 54 anos na Avenida Pádua Sales, no Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava em direção à sua casa quando foi surpreendida pelo indivíduo, que tomou o aparelho de suas mãos e a empurrou antes de fugir correndo. Populares presenciaram a cena e iniciaram a perseguição, acionando a Polícia Militar.

Pouco depois, o suspeito foi abordado e confessou onde havia escondido o telefone, que foi recuperado e devolvido à vítima. A mulher reconheceu tanto o celular quanto o autor do crime, mas recusou atendimento médico apesar das escoriações sofridas no ombro e no joelho.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado. Em seguida, foi conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

