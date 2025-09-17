(16) 99963-6036
quarta, 17 de setembro de 2025
Segurança

Homem é preso após furtar celular em ponto de ônibus na avenida São Carlos

17 Set 2025 - 08h39Por Da redação
Homem é preso após furtar celular em ponto de ônibus na avenida São Carlos - Crédito: arquivo pessoal Crédito: arquivo pessoal

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (16), após furtar o celular de uma mulher de 50 anos que aguardava ônibus na Avenida São Carlos, em frente a uma agência bancária, na região central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima manuseava o aparelho quando o suspeito passou correndo e o arrancou de suas mãos, fugindo em seguida. 

Após o crime, um inspetor de 32 anos, que havia acabado de sair de uma academia próxima, presenciou os gritos de socorro e tentou intervir. Ele relatou que desviou seu carro para conter os suspeitos e, ao sair do veículo, acabou sendo agredido e caiu no chão, ficando momentaneamente desacordado. Ao recobrar a consciência, entrou em luta corporal com um dos indivíduos, conseguindo imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar. O outro conseguiu fugir.

O homem detido confessou o crime, alegando estar em situação de vulnerabilidade, sem moradia fixa e dependente de drogas. Ele foi autuado por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde passará por audiência de custódia. O celular, avaliado em cerca de R$ 1,8 mil, foi recuperado e restituído à proprietária.

