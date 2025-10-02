Homem é preso após estourar vidro e furtar objetos de veículo no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta quinta-feira (2), um furto a veículo foi registrado em um estacionamento de um prédio localizado na Rua Padre Teixeira, próximo à Avenida São Carlos, nas imediações da Escola Industrial.

Segundo informações, o crime ocorreu por volta da 1h30 da manhã e foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o suspeito, já conhecido nos meios policiais, aparece tentando quebrar o vidro do carro com as mãos, sem sucesso. Em seguida, utiliza um extintor de incêndio para atingir o vidro diversas vezes até conseguir quebrá-lo, subtraindo duas bolsas e uma câmera de monitoramento residencial.

Durante a manhã, uma moradora do condomínio, ao sair para o trabalho, percebeu o veículo com o vidro quebrado e a porta aberta, acionando a vítima e o policiamento.

Já no período da tarde, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Episcopal, no Centro, quando avistaram um homem com as mesmas características do autor do furto registrado nas filmagens. Ele foi abordado e, ao ser questionado, confessou o crime.

O indivíduo, de 24 anos, indicou aos policiais que havia escondido os objetos furtados em uma residência invadida na Rua Conselheiro Soares Brandão, no Jardim Paraíso. No local, os policiais encontraram as duas bolsas e a câmera levadas do veículo.

O suspeito foi conduzido ao CPJ de São Carlos e permaneceu à disposição da Justiça.

