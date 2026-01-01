Homem é preso após espancar a companheira em São Carlos

Viatura Guarda Municipal -

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (31) acusado de lesão corporal e violência doméstica, após agredir a companheira nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a Central de Controle Operacional (CCO) recebeu um pedido de apoio da UPA por volta das 20h55. Funcionários relataram que um homem havia agredido fisicamente uma mulher em via pública e estava contido por populares em frente à unidade de saúde. A vítima conseguiu se abrigar no interior da UPA.

Equipes da Guarda Municipal foram acionadas e se deslocaram rapidamente ao local, onde detiveram o agressor. Testemunhas informaram que a mulher foi vítima de espancamento por vários quarteirões, até que moradores conseguiram intervir e conter o autor das agressões.

A vítima recebeu atendimento médico e permaneceu em observação por cerca de seis horas, uma vez que apresentava diversos hematomas, incluindo ferimentos na cabeça.

Diante dos fatos, o agressor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. Em seguida, ele foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

