Homem é preso após esfaquear o irmão em Ribeirão Bonito

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após esfaquear o próprio irmão, de 37 anos, durante uma discussão familiar na madrugada desta sexta-feira (26), em uma residência localizada na Rua José Adailton de Franco, no bairro Jardim Heliana II, em Ribeirão Bonito (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por duas facadas nas costas e uma no peito, que perfurou o pulmão. Ela foi socorrida inicialmente ao hospital da cidade e, devido à gravidade, precisou ser transferida ao Pronto-Socorro da Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada via Copom após a entrada do ferido na unidade de saúde. No imóvel, os policiais localizaram uma faca com cabo plástico, já lavada, que teria sido usada no crime. O suspeito alegou ter agido em legítima defesa.

A Polícia Civil requisitou perícia no local e, após ouvir as partes envolvidas, a autoridade policial enquadrou o caso como tentativa de homicídio qualificado. O homem de 42 anos foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

