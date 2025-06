Homem é preso após esfaquear companheiro da ex-namorada em São Carlos

Equipe GAM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na madrugada desta quinta-feira (26), a Guarda Municipal de São Carlos atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio registrada na Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, no bairro Santa Felícia.

De acordo com informações, uma equipe foi acionada pela Santa Casa por volta das 00h33 para registrar o atendimento a uma vítima de agressão com faca. No local, os guardas municipais fizeram contato com uma mulher de 28 anos, que relatou ser companheira da vítima, um homem de 39 anos. Ela informou que o agressor seria seu ex-namorado, um homem de 46 anos, que teria atacado a vítima em frente à residência após uma discussão.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada em estado grave para a Santa Casa. Paralelamente, outra equipe da Guarda Municipal se dirigiu até o endereço indicado pela testemunha e conseguiu localizar o suspeito, que se entregou e afirmou ter jogado a faca utilizada no crime sobre o telhado de sua residência.

Após a localização do autor, ele e a testemunha foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). O agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à Cadeia Pública.

