Homem é preso após enforcar a esposa grávida de seis meses

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (12) acusado de violência doméstica contra a companheira, de 25 anos, no bairro Vida Nova, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão em uma residência na Rua Ângelo do Prado. No local, os policiais encontraram a vítima do lado de fora da casa. Ela relatou que o companheiro chegou embriagado e, após ser questionado sobre o consumo de bebida alcoólica, ficou agressivo, a segurou pelo pescoço e tentou enforcá-la, quase causando asfixia.

Ainda segundo o relato, após o episódio de violência, o agressor foi para outro cômodo da residência, enquanto a vítima se trancou no quarto. Ao perceber a chegada da polícia, ela saiu pela janela e informou que está grávida de seis meses.

O suspeito foi localizado dentro da residência e afirmou aos policiais que houve apenas uma discussão entre o casal. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial.

Após ouvir as partes separadamente, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e por lesão corporal. Por se tratar de crime dessa natureza, não foi arbitrada fiança, e o indiciado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também