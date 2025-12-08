Homem é preso após danificar viatura da Guarda Municipal

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde deste domingo, 7, um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Ibaté após promover desordem, danificar uma viatura e resistir à abordagem na Rua Nova Europa, no Jardim Cruzado.

A equipe da Viatura 05, composta pelo Inspetor Vitor e pela GCM Rosângela, foi acionada pelo CCO da corporação com a informação de que um indivíduo estaria agredindo uma senhora em via pública. Ao chegar ao endereço indicado, os guardas encontraram o suspeito em visível estado de alteração e bastante agressivo.

No momento em que percebeu a aproximação da guarnição, o homem arremessou um tijolo contra a viatura, causando dano ao patrimônio público. Diante da ameaça e da resistência ativa apresentada, os agentes utilizaram força moderada e fizeram uso da pistola de choque incapacitante para contê-lo.

Moradores relataram que o indivíduo havia discutido momentos antes com sua tia e, desde então, vinha perturbando a vizinhança.

Após ser imobilizado, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal para avaliação médica. Liberado, seguiu conduzido ao CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial pelos crimes de resistência, desobediência e dano ao patrimônio público.

