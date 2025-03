Homem Ã© preso apÃ³s capotar carro furtado na SP-215

Veículo após o capotamento - Crédito: Lourival Isaque

Na manhã deste domingo, um homem perdeu o controle de um veículo Volkswagen Gol e capotou na SP-215, no KM 137, entre São Carlos e Descalvado. De acordo com informações preliminares, ele estava sozinho no momento do acidente.

O carro havia sido furtado durante a madrugada no bairro Novo Horizonte. Segundo o sobrinho da vítima do furto, o dono do veículo deixou a chave no contato enquanto estava no banheiro, momento em que um homem entrou no carro e fugiu.

O acidente aconteceu horas depois, quando o suspeito perdeu o controle, saiu da pista, bateu na lateral e capotou. Ele foi preso pela Policia Militar no local. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde ou se foi encaminhado para atendimento médico. A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial.

Leia Também