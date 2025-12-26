Homem é preso após ameaçar matar companheira durante briga na noite de Natal

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite de Natal (25) acusado de violência doméstica, ameaça e dano contra a companheira, também de 36 anos, em Ribeirão Bonito . O caso foi registrado e apresentado no plantão da Delegacia Seccional de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após a informação de uma tentativa de homicídio no distrito de Guarapiranga. No local, os policiais encontraram a vítima correndo pela rua junto com a filha, que possui transtorno do espectro autista, e a mãe da mulher. A vítima relatou que o companheiro, em estado de embriaguez e sob efeito de drogas, iniciou uma discussão, tentou agredi-la e passou a ameaçá-la de morte utilizando uma faca de cozinha.

Segundo o relato, a mulher conseguiu fugir com a filha e buscou abrigo na casa da mãe. Ambas saíram correndo pelas ruas pedindo ajuda até encontrarem a equipe policial. Na residência do casal, os policiais constataram grande quantidade de sangue e danos materiais, porém o agressor não estava no local.

Durante diligências, os policiais localizaram o suspeito no hospital municipal de Ribeirão Bonito, onde ele recebia atendimento médico devido a um corte na mão, supostamente provocado pela faca usada na ameaça. A arma não foi localizada. Após o atendimento, ele foi conduzido ao plantão policial juntamente com a vítima.

Ainda conforme o registro, mesmo após a detenção, o homem teria reiterado ameaças, afirmando que mataria a companheira. A vítima informou que as ameaças são frequentes e que já sofreu tentativas de agressão em outras ocasiões. Temendo pela própria vida e pela segurança dos filhos, ela solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

Diante dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do acusado. A vítima foi orientada quanto aos seus direitos e à rede de apoio disponível. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

