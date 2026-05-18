Homem é preso após ameaçar ex-companheira com facas e agredir mulher em São Carlos

Violência doméstica - Crédito: arquivo

Um homem foi preso em flagrante na manhã do último domingo (17), em São Carlos, após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo ameaças, agressões físicas e danos materiais dentro de uma residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria iniciado uma sequência de ameaças e agressões durante a madrugada.

De acordo com o relato das vítimas à Polícia Civil, o homem foi até a residência da família, onde destruiu diversos objetos do imóvel e também danificou um veículo da família. Uma testemunha afirmou ter presenciado o momento em que o acusado ameaçou a ex de morte, além de agredi-la com um soco no rosto e chutes após ela cair no chão.

Após uma primeira intervenção da Polícia Militar, o suspeito deixou o local. No entanto, pouco tempo depois, retornou à residência e voltou a ameaçar os moradores.

Ainda segundo o boletim, o homem pegou facas e afirmou que mataria as vítimas. Diante da situação, a ex e a testemunha correram para buscar abrigo em um mercado próximo.

Durante nova ação da Polícia Militar, os policiais localizaram o acusado dormindo no sofá da residência. Próximo a ele havia uma faca de churrasco com aproximadamente 25 centímetros de lâmina e um garfo de churrasco, ambos apreendidos pela polícia.

O homem foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

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