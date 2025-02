Homem é preso após ameaçar e perseguir a ex-namorada

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 44 anos foi detido por volta das 17h15 desta quinta-feira, 20, acusado de ameaçar e perseguir sua ex-namorada de 41 anos. O caso ocorreu em uma moradia no Jardim São João Batista.

PMs foram acionados para atender a ocorrência e no local encontraram o suspeito, sentado na calçada e disse que teria ido ao local para conversar com a ex-namorada, pois não aceitava o fim do relacionamento.

Em contato com a vítima, os policiais apuraram junto a ela que o acusado teria tentado invadir a sua moradia, mas não conseguiu pular o muro. Por outro lado, a perseguia e impedia que ela saísse de seu lar para os afazeres pessoais.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ e após procedimentos de praxe e o não pagamento de uma fiança, foi recolhido ao centro de triagem.

