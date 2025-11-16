(16) 99963-6036
Homem é preso após agredir mulher no Santa Felícia

16 Nov 2025 - 08h48Por Da redação
Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraGuarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

 

Na madrugada deste domingo (16), a Guarda Municipal de São Carlos deteve um homem acusado de agredir a própria companheira no bairro Santa Felícia.

Segundo informações, a equipe foi acionada por volta das 4h15 da manhã, via CCO (Centro de Controle de Operações), após um denunciante relatar que estava acompanhando o agressor, que havia atacado a vítima momentos antes. O suspeito caminhava pela Rua Miguel Petroni, próximo ao Atacadão, quando foi localizado e abordado pelos guardas.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial (CPJ), onde a vítima já prestava depoimento. Após a constatação da agressão e registro do boletim de ocorrência por lesão corporal e dano, o homem foi recolhido à Cadeia Pública de São Carlos.

