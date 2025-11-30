Homem é preso após agredir mulher e descumprir medida protetiva

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 58 anos foi vítima de violência doméstica na madrugada deste domingo (30) no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli, em São Carlos. O acusado, um homem de 36 anos, foi presa em flagrante após descumprir medida protetiva vigente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atender uma denúncia de agressão entre familiares. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a suspeito trancado dentro da residência, enquanto o irmão e moradores aguardavam a viatura do lado de fora.

As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde foi constatado que havia uma medida protetiva de urgência em favor da vítima, determinando que o homem não se aproximasse da mulher.

Diante do descumprimento da ordem judicial e dos indícios de agressão — amparados pela Lei Maria da Penha — o autor teve a prisão em flagrante decretada pelo delegado responsável.

A vítima foi encaminhada para exame no Instituto Médico Legal (IML). Uma fotografia da lesão foi anexada ao registro policial.

