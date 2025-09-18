Homem é preso após agredir mulher com facão em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 36 anos foi agredida com golpes de facão durante a madrugada desta quinta-feira (18) em uma residência no bairro Santa Felícia, em São Carlos. O caso foi registrado como violência doméstica e resultou na prisão em flagrante de um homem de 32 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a denúncia de que um homem estaria agredindo a ex-companheira. No local, a vítima relatou que o agressor, com quem está em processo de separação, invadiu sua casa, tomou seu celular e a obrigou a fornecer a senha mediante ameaças. Ela afirmou ainda que as agressões não eram inéditas.

A mulher apresentava lesões nos braços, perna e rosto, confirmadas pelos policiais. O suspeito, que mora na casa ao lado, confessou ter cometido a agressão por “suspeita de infidelidade”. Ele entregou o celular da vítima e mostrou o local onde havia escondido o facão, de 46 cm de lâmina, que foi apreendido.

A vítima foi encaminhada à UPA do Santa Felícia para atendimento médico. Já o agressor recebeu voz de prisão em flagrante, foi conduzido ao Plantão Policial e posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

