(16) 99963-6036
quinta, 18 de setembro de 2025
Violência doméstica

Homem é preso após agredir mulher com facão em São Carlos

18 Set 2025 - 08h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso após agredir mulher com facão em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 36 anos foi agredida com golpes de facão durante a madrugada desta quinta-feira (18) em uma residência no bairro Santa Felícia, em São Carlos. O caso foi registrado como violência doméstica e resultou na prisão em flagrante de um homem de 32  anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a denúncia de que um homem estaria agredindo a ex-companheira. No local, a vítima relatou que o agressor, com quem está em processo de separação, invadiu sua casa, tomou seu celular e a obrigou a fornecer a senha mediante ameaças. Ela afirmou ainda que as agressões não eram inéditas.

A mulher apresentava lesões nos braços, perna e rosto, confirmadas pelos policiais. O suspeito, que mora na casa ao lado, confessou ter cometido a agressão por “suspeita de infidelidade”. Ele entregou o celular da vítima e mostrou o local onde havia escondido o facão, de 46 cm de lâmina, que foi apreendido.

A vítima foi encaminhada à UPA do Santa Felícia para atendimento médico. Já o agressor recebeu voz de prisão em flagrante, foi conduzido ao Plantão Policial e posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Homem quebra vidro de base da GCM em Ibaté e é preso em flagrante
Segurança08h46 - 18 Set 2025

Homem quebra vidro de base da GCM em Ibaté e é preso em flagrante

Jovem é preso por tráfico de drogas em São Carlos
Segurança08h43 - 18 Set 2025

Jovem é preso por tráfico de drogas em São Carlos

Motoboy fica ferido após colidir contra porta de carro no Jardim Ricetti
Segurança20h30 - 17 Set 2025

Motoboy fica ferido após colidir contra porta de carro no Jardim Ricetti

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Munique
Segurança16h23 - 17 Set 2025

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Munique

Incêndio de grandes proporções atinge canavial na região de Santa Eudóxia
Segurança14h11 - 17 Set 2025

Incêndio de grandes proporções atinge canavial na região de Santa Eudóxia

Últimas Notícias