Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos

08 Set 2025 - 09h31Por Da redação
Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (6), no Jardim Mercedes, em São Carlos, após agredir sua irmã, ameaçar familiares e acabar ferindo o pé do sobrinho de 2 anos durante a confusão.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após denúncias de violência doméstica. No local, a irmã do agressor, de 31 anos, relatou que o homem é usuário de drogas e chegou em casa transtornado, passando a ameaçar os pais, ambos idosos.

Ainda de acordo com o relato, ela tentou contê-lo para evitar agressões, mas o irmão pegou um pedaço de escapamento de moto e arremessou contra ela. O objeto, no entanto, atingiu o pé do filho dela, de apenas 2 anos, causando um ferimento leve. Em seguida, o agressor teria continuado com as ameaças de morte contra toda a família.

O homem foi contido pelos policiais e conduzido ao plantão policial, onde foi constatado que ele já havia sido alvo de medida protetiva por violência contra a própria mãe, medida posteriormente revogada a pedido dela. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no contexto da Lei Maria da Penha.

Após o registro, o suspeito foi encaminhado à cadeia pública de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

