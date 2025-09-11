(16) 99963-6036
Segurança

Homem é preso após agredir ex-companheira e danificar objetos em residência no Planalto Verde

11 Set 2025 - 08h39Por Da redação
Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: FreepikViolência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (10) após agredir sua ex-companheira, de 36 anos, e descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça. O caso ocorreu em uma residência no bairro Planalto Verde, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o agressor invadiu sua casa por volta das 22h, onde passou a agredi-la com socos, tapas e chutes, além de danificar objetos como televisão e utensílios domésticos. Ele também teria usado um pedaço de pau para agredi-la, proferido ameaças de morte e dito que colocaria fogo no imóvel.

A mulher conseguiu escapar e se abrigou na casa de uma vizinha até a chegada da Polícia Militar. Durante a primeira busca, o homem não foi encontrado. No entanto, cerca de uma hora depois, ele retornou ao local e foi surpreendido pelos policiais em frente à residência, sendo preso em flagrante.

A vítima informou que já havia registrado boletim de ocorrência meses antes e possuía medidas protetivas em vigor.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos e passará por audiência de custódia.

