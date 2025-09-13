(16) 99963-6036
Segurança

Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em São Carlos

13 Set 2025 - 09h13Por Da redação
Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: FreepikViolência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem de 55 anos foi detido em flagrante na noite desta sexta-feira (12), no Jardim Paulistano, em São Carlos, após agredir, ameaçar e ofender sua companheira, de 39 anos, além de causar danos ao patrimônio dela. O caso foi registrado como violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por meio do Copom para atender a denúncia de ameaça em via pública. No local, os policiais constataram que se tratava de uma situação de violência doméstica.

A vítima confirmou as agressões e relatou que também sofreu ameaças verbais e danos a seus pertences. Ela solicitou a concessão de medidas protetivas.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma faca serrilhada de cozinha, que teria sido usada pelo agressor.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde o caso foi registrado como dano, ameaça, injúria e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Ele permanece à disposição da Justiça.

