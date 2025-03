Homem Ã© preso apÃ³s agredir amÃ¡sia no Jardim EmbarÃ©

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 39 anos foi preso na madrugada deste domingo (16), por lesão corporal e ameaça, após agredir sua companheira, em um condomínio residencial, no Jardim Embaré.

A Polícia Militar foi acionada no local e dirigiu-se até lá, encontrando o casal no pátio do condomínio, onde a vítima, de 31 anos, contou que foi ameaçada por seu amásio, com uma faca, além de ter sido agredida, também por ele, com um tapa no rosto, um soco no braço e puxões de cabelo. Ela tinha uma lesão no braço, mas recusou o socorro médico, dizendo que procuraria o IML.

O acusado disse que tiveram uma discussão por ciúme, mas negou as agressões e a ameaça. Ele foi preso em flagrante, conduzido ao CPJ e recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também