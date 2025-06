Homem é preso após agredir a esposa na frente da filha de sete anos

Compartilhar no facebook

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Na noite de terça-feira (3), a Polícia Militar foi acionada por um vizinho de uma residência localizada no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, após denúncia de uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher de 43 anos com um ferimento visível no rosto.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor, um homem de 42 anos, companheiro da vítima, chegou alterado em casa após consumir bebida alcoólica e desferiu um tapa contra o rosto da vítima, na frente da filha do casal, de 7 anos.

A mulher relatou que convive com o agressor há cerca de 20 anos, entre idas e vindas, e que ele se mudou novamente para sua casa em janeiro deste ano. Ela afirmou ainda que, apesar das repetidas agressões físicas e psicológicas, nunca havia registrado boletim de ocorrência por medo das ameaças constantes.

O filho mais velho da vítima, de 23 anos, foi chamado para ajudar a mãe e também testemunhou a agressão. Ele confirmou o histórico de violência e relatou que o agressor já havia ameaçado toda a família em outras ocasiões.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia. A vítima manifestou o desejo de solicitar medidas protetivas para si e seus filhos.

