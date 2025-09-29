(16) 99963-6036
Maria da Penha

Homem é preso após agredir a esposa em Ribeirão Bonito

29 Set 2025 - 09h13Por Da redação
Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (28) em Ribeirão Bonito, acusado de agredir sua companheira de 23 anos. O caso aconteceu em uma residência localizada no Jardim Centenário.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conseguiu fugir para a casa de uma amiga e relatou aos policiais que havia sido agredida com socos no rosto. Ela também disse que as filhas do casal estavam com o agressor.

Os policiais foram até a residência para resgatar as crianças e encontraram o homem no local. Ele teria resistido à prisão, mas acabou contido e levado ao Plantão Policial de São Carlos.

A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico. Já o suspeito foi autuado por lesão corporal, resistência e violência doméstica.

A autoridade policial determinou a prisão em flagrante e, diante da gravidade do caso, representou pela conversão em prisão preventiva, sem possibilidade de fiança.

