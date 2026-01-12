(16) 99963-6036
Segurança

Homem é preso após agredir a esposa e ser espancado por populares

12 Jan 2026 - 08h58Por Da redação
Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (11) acusado de violência doméstica contra a companheira, uma mulher de 42 anos, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência no bairro Morada dos Deuses. Durante o deslocamento, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa, após sofrer agressões físicas.

No local, a equipe apurou que o autor havia fugido para uma área de mata. Durante diligências, ele foi localizado na Avenida Doutor Gildeney Carreri, no Jardim São Carlos, onde estava sendo agredido por populares. Ao avistar a viatura, o homem correu em direção aos policiais e foi abordado.

De acordo com o relato da vítima, ela foi atingida com uma paulada na cabeça durante a agressão, sofrendo lesões corporais. O suspeito foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Em seguida ele foi encaminhado ao Centro de Triagem. 

A mulher permaneceu internada na Santa Casa sob cuidados médicos. O caso segue à disposição da Justiça.

