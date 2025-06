Homem é preso acusado de praticar furto em residência

Objetos furtados - Crédito: Lourival Izaque

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (18) após furtar uma residência na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi flagrado por câmeras de segurança do imóvel. Durante patrulhamento nas proximidades do terminal rodoviário, os policiais localizaram o suspeito. Ele carregava uma bolsa com as roupas usadas no furto. Durante a abordagem, os dois anéis furtados foram encontrados nos dedos do suspeito.

A vítima foi acionada e reconheceu tanto o homem quanto os objetos subtraídos. Segundo a PM, o suspeito possui diversos antecedentes criminais, incluindo registros por furto (artigo 155) e roubo (artigo 157) do Código Penal. No momento da abordagem, ele ainda tentou esconder outros pertences embaixo de folhagens.

O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça.

