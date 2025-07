Homem é preso acusado de praticar furto em residência no Santa Mônica

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 46 anos foi detido em flagrante por furto na tarde desta quarta-feira (23), na Rua Dr. Paulo Pinheiro Werneck, no bairro Parque Santa Mônica.

Equipes do DEJEM – Apoio Tático foram acionadas via Copom após denúncias de populares que avistaram o indivíduo pulando o muro de uma residência desabitada e subtraindo objetos do local.

Com rápida resposta, os policiais chegaram ao endereço, momento em que o suspeito tentou fugir, subindo no telhado de uma casa vizinha e depois pulando para outra residência, onde tentou se esconder debaixo de uma lona. Apesar da tentativa, a equipe conseguiu localizá-lo e efetuar a detenção.

Com ele foi apreendida uma bolsa contendo diversos produtos furtados, como válvulas hídricas e ferramentas utilizadas na ação criminosa. Ainda no interior do imóvel alvo do furto, foi encontrada uma bicicleta, que o suspeito alegou ser do filho e usada como meio de transporte para cometer o crime.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

