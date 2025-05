Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 44 anos foi detido por policiais militares por volta das 2h desta sexta-feira, 23, na Vila Boa Vista. Ele teria feito um disparo de arma de fogo contra a casa do irmão, por uma suposta dívida e teria ainda, feito ameaças de morte.

A vítima solicitou a presença de policiais militares que apuraram que o acusado teria ido até sua casa na rua Dr. Gastão de Sá, apertou a campainha e em seguida efetuou um disparo de arma de fogo e fugiu. Momentos depois teria encaminhado via WhatsApp uma selfie de um logradouro público e uma Ford Ranger ao fundo.

Com as informações e o local por ser conhecido, os PMs realizaram diligências e chegaram até o acusado, que estava na Avenida Sallum. Foi abordado e no assoalho, os policiais localizaram um revólver calibre 32 com dois cartuchos (um disparado), além de uma porção de cocaína.

O acusado foi encaminhado à CPJ e depois das formalidades de praxe, recolhido ao centro de triagem. Caminhonete, arma e droga foram apreendidos.

