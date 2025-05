Homem é preso acusado de ameaçar matar e queimar mulher na frente dos filhos

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi preso acusado de violência doméstica contra sua companheira, de 46 anos, na madrugada desta terça-feira (13), em uma residência no Jardim Santa Angelina. Segundo o relato da vítima, o acusado teria ameaçado matá-la e queimá-la, proferindo as ameaças na frente dos filhos do casal.

Policiais militares foram acionados e, em conversa com a mulher, souberam que ela já havia solicitado uma medida protetiva anteriormente, mas decidiu reatar o relacionamento, dando uma nova chance ao companheiro. Ainda de acordo com a vítima, o homem chegou à residência alterado e voltou a ameaçá-la, afirmando que "iria beber seu sangue" e queimá-la, tudo presenciado pelos filhos.

Em meio à discussão, o acusado teria invadido o quarto onde estavam a mulher e os filhos, portando duas facas. Durante o tumulto, ele teria empurrado a companheira e agredido a filha de 18 anos com dois socos. A jovem reagiu, utilizando um frasco de perfume para se defender do pai.

O homem negou todas as acusações aos policiais, mas foi encaminhado à UPA Santa Felícia para atendimento médico. Em seguida, foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), autuado por violência doméstica e encaminhado ao Centro de Triagem.

