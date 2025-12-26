Homem é preso acusado de agredir a esposa e o filho de 3 anos em São Carlos

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na noite de quinta-feira (25), no Jardim Acapulco, em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender a denúncia. No local, encontraram um homem de 23 anos com ferimentos aparentes. Pouco depois, chegaram duas mulheres acompanhadas de uma criança, sendo que uma delas, também de 23 anos, se identificou como vítima da agressão.

A vítima relatou que o companheiro passou o dia ingerindo bebida alcoólica e, ao chegar em casa, iniciou agressões físicas com tapas, socos e chutes. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda. Os policiais constataram lesões no pescoço, braço esquerdo, olho direito, orelha e um inchaço significativo no pé, provocado, segundo a vítima, por um chute que prensou o membro contra um pedaço de madeira.

Ainda de acordo com o registro, a mulher informou que o agressor também teria atingido o filho do casal, de 3 anos, com um soco no rosto e ao arremessar um aparelho celular, causando ferimentos visíveis na face da criança.

O pai da vítima, um homem de 44 anos, também estava no local e afirmou que, ao tomar conhecimento das agressões, entrou em luta corporal com o agressor, causando-lhe ferimentos.

Diante dos fatos, o homem de 23 anos recebeu voz de prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, com agravante por se tratar de mulher e de criança. Ele foi encaminhado ao plantão policial e, posteriormente, ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência para si, para o filho e para seus familiares.. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

