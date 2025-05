Homem é preso acusado de abusar sexualmente de adolescente em São Carlos

Estupro vulnerável - Crédito: divulgação

Uma adolescente de 12 anos foi vítima de abusos sexuais, segundo denúncia registrada na noite de sábado (25), na Delegacia de Plantão de São Carlos. O crime teria ocorrido em uma chácara localizada no Loteamento dos Sem Terra, na zona rural da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, os abusos foram descobertos por uma mulher de 52 anos, companheira do suspeito, um homem de 61 anos. Ela relatou à polícia que, ao notar um comportamento estranho da adolescente a qual cuida e que reside na mesma casa, decidiu segui-la discretamente até um galinheiro, onde flagrou o companheiro com as mãos por dentro da camisa da menina, tocando seus seios.

A mulher confrontou o homem e disse que chamaria a polícia, momento em que foi ameaçada com uma foice. Após o episódio, ela conseguiu sair do local com a adolescente e procurou ajuda na casa de uma vizinha, de onde foi feito contato com a Polícia Militar.

Ainda conforme o registro policial, a adolescente revelou que os abusos vinham ocorrendo há algum tempo, e que o autor a ameaçava constantemente para que não contasse a ninguém. Ela também relatou que o homem costumava tocar suas partes íntimas e exibir seus órgãos genitais, inclusive em situações fora da chácara.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, enquanto que o acusado foi preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

