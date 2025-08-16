Homem é morto com vários tiros de pistola

Crédito: Grupo Rio Claro

Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (15), em Rio Claro . O crime ocorreu por volta das 22h30, na Rua 26PA, esquina com a Avenida 64, no bairro Jardim Panorama.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida, após ser atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do pescoço. Durante a perícia, foram localizadas sete cápsulas de munição calibre 9mm e três fragmentos de projéteis próximos ao corpo. O celular do homem também foi recolhido para análise.

Testemunhas relataram que a vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Conforme disse a companheira, um dos suspeitos chegou a pedir que uma criança que estava próxima se afastasse, antes de efetuar os disparos.

Policiais militares atenderam a ocorrência e preservaram o local até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil. Este é o 16º assassinato registrado em Rio Claro em 2025.

