Homem Ã© morto com golpe na cabeÃ§a em IbatÃ©

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na madrugada desta terça-feira (4), um homem ainda não identificado foi encontrado com um ferimento grave na cabeça na Rua Porto Ferreira, no Jardim Cruzado, em Ibaté (SP). A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e levada ao Hospital Municipal de Ibaté, mas não resistiu aos ferimentos e chegou ao local já em óbito.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o homem apresentava um afundamento de crânio, constatado pela médica plantonista do hospital. Ainda não há informações sobre a autoria do crime ou as circunstâncias exatas em que ele ocorreu. A vítima, que aparentava viver em situação de rua, será encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender à ocorrência. A perícia foi realizada no local do crime, e a Polícia Civil trabalha para identificar a vítima e esclarecer os fatos. O corpo ficará sob os cuidados da Funerária Terezinha de Jesus até a liberação para sepultamento.

Leia Também