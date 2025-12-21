Homem é morto com facada no peito na região da rodoviária de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Um homem morreu após ser atingido por um golpe de arma branca no lado esquerdo do tórax, na tarde deste domingo (21), no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos. A vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada oficialmente.

De acordo com as informações apuradas, o crime ocorreu após a vítima ser abordada por ocupantes de um Celta preto, com pelo menos dois indivíduos na Rua São Joaquim. O homem teria sido rendido, derrubado e em seguida, atingido fatalmente.

Equipes de resgate do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram o homem já não havia resistido aos ferimentos. A Polícia Militar, atende a ocorrência e preserva o local para o trabalho da perícia.

O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Equipes de resgate foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica.

