Homem é morto a tiros em adega no Santa Angelina

Local do crime - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (6) dentro de uma adega, na rua Gildiney Carreri, no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, um homem adentrou ao local e atirou contra a vítima que estava sentada em uma cadeira atrás do balcão.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para o local, contudo, a vítima identificada como Maykon Clayton Mota, 31 anos, não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar está no local. Mais informações em instantes.

Leia Também