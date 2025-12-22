Homem é morto a tiros dentro de residência na Vila Jacobucci

Local da ocorrência e vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino



Um homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 22, na Rua Pastor Bento, no bairro Vila Jacobucci. A vítima, identificada como Alceu Romano Guianini de 50 anos, foi encontrada morta no interior de sua residência, caída próxima ao portão de entrada.



Segundo as primeiras informações, a vítima possivelmente estava na área externa do imóvel quando um indivíduo ainda não identificado chegou ao local e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Há marcas de tiros no portão da residência, o que indica que os disparos ocorreram do lado de fora. O homem acabou caindo já no interior da casa, próximo ao portão, e morreu antes da chegada do socorro.



A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem terem ouvido barulhos semelhantes a tiros durante a madrugada. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já estava em óbito.

De acordo com informações preliminares, que ainda serão apuradas oficialmente pela Polícia Civil, a vítima deste homicídio provavelmente seria o autor de outro crime ocorrido na tarde de domingo, dia 21, no bairro Vila Costa do Sol. Na ocasião, um homem foi morto após ser atingido por um golpe de faca.



Conforme relatos colhidos no local daquele crime, o autor teria chegado em um veículo Celta de cor preta, desferido a facada na vítima e fugido. Durante a ocorrência registrada nesta madrugada na Vila Jacobucci, os policiais localizaram um Celta preto na garagem da residência, veículo que, segundo as informações iniciais, pertenceria ao homem encontrado morto.



A possível ligação entre os dois homicídios será investigada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A perícia técnica esteve no local, acompanhada pelo delegado de plantão, e após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido pela funerária de plantão.

