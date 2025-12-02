Homem é morto a tiros dentro de carro em Descalvado

Crédito: Colaborador

Um homem foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira (2), na Vila Albertina, em Descalvado. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrada sem vida dentro de um Honda Civic.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, o crime ocorreu enquanto o homem ainda estava no interior do veículo. A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao local, isolando a área para os trabalhos de perícia.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e a autoria do homicídio.

