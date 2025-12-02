(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Segurança

Homem é morto a tiros dentro de carro em Descalvado

02 Dez 2025 - 20h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é morto a tiros dentro de carro em Descalvado - Crédito: Colaborador Crédito: Colaborador

 

Um homem foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira (2), na Vila Albertina, em Descalvado. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrada sem vida dentro de um Honda Civic.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, o crime ocorreu enquanto o homem ainda estava no interior do veículo. A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao local, isolando a área para os trabalhos de perícia.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e a autoria do homicídio.

Leia Também

Procurado por furto é detido pela ROCAM no Boa Vista
Segurança20h55 - 02 Dez 2025

Procurado por furto é detido pela ROCAM no Boa Vista

Polícia Civil apreende 750 litros de bebida alcoólica clandestina e prende homem em flagrante
São Carlos 16h26 - 02 Dez 2025

Polícia Civil apreende 750 litros de bebida alcoólica clandestina e prende homem em flagrante

Caminhão com placas adulteradas é localizado em chácara entre Zavaglia e Ipê Mirim
Segurança16h05 - 02 Dez 2025

Caminhão com placas adulteradas é localizado em chácara entre Zavaglia e Ipê Mirim

Guarda Municipal detém homem por furto de vaso de bronze no Cemitério Nossa Senhora do Carmo
Segurança16h00 - 02 Dez 2025

Guarda Municipal detém homem por furto de vaso de bronze no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Moto furtada é localizada em garagem no São Carlos 8
Segurança15h24 - 02 Dez 2025

Moto furtada é localizada em garagem no São Carlos 8

Últimas Notícias