Homem é morto a pauladas no Jacobucci

A semana começa violenta em São Carlos. Na madrugada desta segunda-feira, 11, um homem foi morto a pauladas. A vítima ainda não foi identificada. O crime aconteceu na rua Luiz Lázaro Zamenhof, no Jacobucci.

Samu, Perícia Técnica e policiais civis e militares estiveram pelo local e constataram que no entorno do corpo havia sinais de sangue e vários pedaços de madeira que teriam sido utilizados para a prática do crime.

Consta que o corpo da vítima estava de bruços, na calçada. Autoridades policiais iniciaram as investigações para tentar apurar a motivação do crime e quem seriam os autores.

